समृद्धी महामार्गावर लुटारूंचा धुमाकूळ
शहापूर, ता. ७ (वार्ताहर) : तालुक्यातून जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामुळे विविध शहरांमध्ये दळणवळण सुलभ झाले आहे. मात्र आता या महामार्गावर लुटारूंच्या टोळ्या सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. तालुक्यातील खुटघर गावाजवळील टोलनाका परिसरात ट्रकचालकाला बेदम मारहाण करून त्याच्याकडील रोख रक्कम आणि ट्रकमधील डिझेल चाकूच्या धाकाने लुटल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ट्रकचालक जितेंद्रकुमार यादव हे नागपूर येथून औद्योगिक कारखान्यांमधील कोळशाची राख घेऊन भिवंडी तालुक्यातील पडघे गावाच्या दिशेने २ मार्चला मध्यरात्रीच्या सुमारास वाहतूक करत होते. समृद्धी महामार्गावरील शहापूर तालुक्यातील खुटघर गावाच्या हद्दीत पोहोचले असता त्यांच्या धावत्या ट्रकमध्ये अचानक ८ ते १० जणांच्या टोळीने प्रवेश केला. हल्लेखोरांनी जितेंद्रकुमार यांना बेदम मारहाण करत ट्रक थांबवला. त्यानंतर ट्रकमधून खाली उतरवून लोखंडी सळईने मारहाण करण्यास सुरुवात केली. हल्लेखोरांनी चाकूचा धाक दाखवत जितेंद्रकुमार यांच्या खिशातील १२ हजार रुपये रोख रक्कम काढून घेतली. तसेच ट्रकमधील १५० लिटर डिझेलही काढले. लूटमार केल्यानंतर ही टोळी घटनास्थळावरून पसार झाली.
घटनेनंतर जखमी अवस्थेत जितेंद्रकुमार यांनी आपल्या मालकाला घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी शहापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना मुंबई येथे हलविण्यात आले. याप्रकरणी ट्रक व्यावसायिकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस महामार्गावरील लुटारू टोळीचा शोध घेत आहेत.
