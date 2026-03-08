मुंबई
वीज समस्येवर पालिकेत चर्चा
विरार (बातमीदार) ः शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वीज समस्यांचे निराकरण करणे तसेच आगामी काळात वीज यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासंदर्भात महापौर अजीव पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस यांच्या उपस्थितीत महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत विविध प्रभागांतील वीजपुरवठ्यासंदर्भातील समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. नवीन विद्युत रोहित्रे बसविणे, नवीन खांब बसवणे, पावसाळ्यात अपघात होऊ नये, यासाठी उपाययोजना, वाढीव वीज देयकांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या वेळी शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तसेच नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.