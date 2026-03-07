संकष्ट चतुर्थीला टिटवाळ्यात भक्तिभावाचा महासागर
श्री सिद्धिविनायक चरणी भाविकांची अखंड गर्दी
टिटवाळा, ता. ७ (वार्ताहर) : संकष्ट चतुर्थीनिमित्त टिटवाळा येथील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिरात भक्ती, श्रद्धा आणि आध्यात्मिक उत्साहाचा भव्य सोहळा अनुभवायला मिळाला. पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात ‘गणपती बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ती मोरया!’ या जयघोषांनी वातावरण भारावून गेले होते. सकाळी काकड आरतीपासून सुरू झालेला भक्तीचा प्रवाह दिवसभर अखंड सुरू राहिला. दूरहून आलेल्या भाविकांनी महागणपतीच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. मंदिर परिसर फुलांच्या मनमोहक सजावटीने नटला होता, तर श्रींच्या मूर्तीवर केलेली आकर्षक फुलांची आरास भक्तांचे लक्ष वेधून घेत होती.
संकष्ट चतुर्थी हा गणराय भक्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि श्रद्धेचा दिवस मानला जातो. संकटांचे निवारण करणारा आणि मनोकामना पूर्ण करणारा देव म्हणून महागणपतीची ख्याती असल्याने या दिवशी दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची विशेष गर्दी होत असते. टिटवाळ्यातील महागणपती मंदिर तर श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. पुराणकथांनुसार श्री महागणपतीच्या कृपाशीर्वादाने ऋषी कण्व यांच्या आश्रमात राजा दुष्यंत आणि शकुंतलेचे पुनर्मिलन घडवून आणले, अशी मान्यता असल्याने या मंदिराला ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे संकष्ट चतुर्थीसारख्या शुभदिनी येथे येणाऱ्या भक्तांचा उत्साह अधिकच वाढलेला दिसून येतो.
आजच्या दिवशी मंदिरात सकाळपासूनच विशेष पूजा-अर्चा, अभिषेक आणि आरतींचे आयोजन करण्यात आले होते. भाविकांनी उपवास करून श्रींच्या चरणी नारळ, फुले आणि दुर्वा अर्पण करीत मनोभावे प्रार्थना केली. मंदिर प्रशासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शनाच्या सुयोग्य व्यवस्था केल्या होत्या. रांगेतून शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने भाविकांना दर्शन मिळावे यासाठी सुरक्षा यंत्रणाही सज्ज होती. दिवसभर मंदिर परिसरात भक्तांची सततची वर्दळ पाहायला मिळत होती.
दरम्यान, मंदिराच्या सभोवतालच्या परिसरातही उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते. प्रसाद, पूजा साहित्य आणि फुलांच्या दुकानांवर भाविकांची गर्दी दिसत होती. टिटवाळा गावात जणू भक्तीचा उत्सवच भरल्याचे चित्र दिवसभर पाहायला मिळाले. संकष्ट चतुर्थीनिमित्त टिटवाळ्यात उमटलेला हा भक्तीचा महासागर केवळ धार्मिक श्रद्धेचा आविष्कार नव्हे, तर समाजाला सकारात्मकता, आशा आणि आध्यात्मिक ऊर्जा देणारा अनुभव ठरला. संकटांच्या काळात श्रद्धेचा आधार किती मोठा असतो, याची जाणीव या दिवशी मंदिरात जमलेल्या हजारो भाविकांच्या डोळ्यांतून आणि जयघोषांतून प्रकर्षाने जाणवत होती. गणरायाच्या कृपेने जीवनातील अडथळे दूर व्हावेत आणि सुख-समृद्धी लाभावी, या आशेने प्रत्येक भक्त आज श्री महागणपतीच्या चरणी नतमस्तक झाल्याचे भावपूर्ण चित्र टिटवाळ्यात पाहायला मिळाले.
