टिटवाळा-गोविली रोडवर संशयास्पद स्थितीत उभी ‘ओला’ कार
संशयास्पद उभ्या कारमुळे टिटवाळ्यात अफवांचे पेव
टिटवाळा, वार्ताहर : टिटवाळा-गोविली रोड परिसरात संशयास्पद अवस्थेत आढळलेल्या ओला कंपनीच्या कारमुळे परिसरात काही काळ मोठी खळबळ उडाली होती. या कारमधील चालकाचा खून झाल्याची अफवा समाजमाध्यमांवर वाऱ्यासारखी पसरल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही समाजमाध्यमांत या घटनेबाबतचे व्हिडिओ आणि संदेश वेगाने व्हायरल होत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले. या प्रकरणात चालकाच्या हत्येची कोणतीही अधिकृत पुष्टी झाली नसून, सध्या संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
टिटवाळा-गोविली रोडवर उभी असलेली पांढऱ्या रंगाची ओला कार स्थानिकांच्या नजरेस पडताच संशय निर्माण झाला. वाहन बराच वेळ एका ठिकाणी उभे असल्याचे दिसताच परिसरातील काही नागरिकांनी त्याचा व्हिडिओ तयार करून समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला. या व्हिडिओसोबत चालकाचा खून झाल्याचा दावा करणारे संदेश जोडले गेल्याने काही वेळातच अफवांचा पूर उसळला. परिणामी, परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आणि अनेक नागरिक घटनास्थळाच्या दिशेने धाव घेत असल्याचे चित्र दिसून आले.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. प्राथमिक तपासात संबंधित कार टिटवाळा-गोविली रोड परिसरात उभी असल्याचे आढळून आले असले, तरी त्या वाहनातील चालक नेमका कुठे आहे किंवा त्याच्यासोबत नेमके काय घडले, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे चालकाचा खून झाल्याचा निष्कर्ष काढणे सध्या तरी योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करीत पोलिसांनी सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे.
दरम्यान, समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या अस्पष्ट आणि भ्रामक माहितीमुळे नागरिकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण होत असल्याची बाबही समोर आली आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी नागरिकांना संयम राखण्याचे आणि कोणतीही अस्पष्ट माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी तिची सत्यता पडताळण्याचे आवाहन केले आहे. अफवा पसरवणे कायद्याने गुन्हा ठरू शकते, याचीही आठवण करून देत पोलिसांनी जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले आहे.
या घटनेमुळे टिटवाळा-गोवेली रोड परिसरात काही काळ तणाव आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी पोलिसांच्या तपासानंतरच या प्रकरणामागील खरी परिस्थिती स्पष्ट होणार आहे. समाजमाध्यमांच्या युगात अफवा किती झपाट्याने पसरू शकतात याचे हे ताजे उदाहरण ठरत असून, सत्य परिस्थिती समोर येईपर्यंत नागरिकांनी संयम आणि जबाबदारीची भूमिका घेणे अत्यावश्यक असल्याचेही या घटनेतून अधोरेखित झाले आहे.
