अल्पवयीन मुलीची जंगलात आत्महत्या
कासा (बातमीदार)ः पोलिस ठाणे हद्दीतील चळणी येथील हुंबाचा पाडा परिसरात १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने जंगलात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रुचिता गिंभल (१५) हिचा मृतदेह २ मार्चला तिच्या राहत्या घराच्या मागील बाजूस जंगलात झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. याबाबतची माहिती तिचे वडील रघुनाथ यशवंत गिंभल यांनी कासा पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित मुलीवर शस्त्रक्रिया झाली होती. तसेच आईसोबत राहत नसल्याने नैराश्यात होती. त्या मानसिक अवस्थेतूनच तिने आत्महत्या केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
