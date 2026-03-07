‘का रुसली रखुमाई?’ने रंगवली भक्तीमय संध्या
‘का रुसली रखुमाई?’ने रंगवली भक्तीमय संध्या
माटुंग्यातील यशवंत नाट्य मंदिरात संगीतप्रधान नाटकाचा यशस्वी प्रयोग
मुंबई : यशवंत नाट्य मंदिर, माटुंगा येथे रविवारी सायंकाळी ८.३० वाजता सादर झालेल्या संगीतप्रधान ‘का रुसली रखुमाई?’ नाटकाला प्रेक्षकांनी अप्रतिम प्रतिसाद दिला. भक्ती, प्रेम आणि मानवाच्या अंतर्मनाशी निगडित भावनांचा संगम सादर करणाऱ्या या प्रयोगाला उपस्थित रसिकांनी भरभरून दाद दिली.
कार्यक्रमात मुख्य भूमिका अदिती द्रविड यांनी अत्यंत प्रभावीपणे साकारली. त्यांच्या अभिनयाने, भावपूर्ण गायनाने आणि विविध संतांच्या भूमिका वेगवेगळ्या ठळक शैलीत मांडल्यामुळे प्रेक्षकांना एक वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव मिळाला. विठ्ठलाच्या भूमिकेत शुभंकर एकबोटे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. प्रेक्षकांनी त्यांच्या सजीव सादरीकरणाचे कौतुक केले.
संगीत दिग्दर्शन साई पीयूष यांचे असून, संतांच्या अभंग-ओव्यांना नवीन संगीतसाज दिल्यानं कार्यक्रमाला अधिक इमोशनल आणि रसात्मक उंची मिळाली. प्रकाशयोजना, नेपथ्य, वेशभूषा आणि संगीत संयोजनाची सांगड यामुळे प्रेक्षकांमध्ये कार्यक्रमात खोलवर गुंतण्याची संधी निर्माण झाली.
या कार्यक्रमाचे हेल्थ पार्टनर रिसर्च आयू यांच्यावतीने डॉ. श्रद्धा निकम आणि रोहन पब्बाराजू उपस्थित होते. डॉ. श्रद्धा निकम यांनी कार्यक्रमात उपस्थितांना आयुर्वेदिक आरोग्य, संतुलित जीवनशैली आणि आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्याचे महत्त्व याबद्दल माहिती दिली. याला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अनेक रसिकांनी कार्यक्रमाच्या अर्थपूर्ण विषयावर आणि कलाकारांच्या सादरीकरणावर सकारात्मक अभिप्राय व्यक्त केला.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी आयोजक, कलाकार आणि तांत्रिक टीमचे विशेष कौतुक करण्यात आले. शेवटी सर्व मान्यवर आणि प्रेक्षकांचे आभार मानून या सांस्कृतिक संध्येची सांगता झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.