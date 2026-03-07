आज ‘ती’चा उत्सव
ठाणे, ता. ७ : बदलत्या काळासोबत महिलांची भूमिका केवळ घरापुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारत आहे. ठाणेकर महिलाही याला अपवाद नाहीत. प्रशासन, उद्योग, क्रीडा, सामाजिक कार्य आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांत ठाणेकर महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवले असून, शहराच्या विकासात त्या ताकदीने आपले योगदान देत आहेत. म्हणूनच उद्या रविवारी (ता. ८) साजरा होणाऱ्या जागतिक महिला दिनानिमित्त ठाण्यात भरगच्च कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. या वेळी स्त्री-कर्तृत्वाचा गौरव आणि सक्षमीकरणाचा जागर होणार आहे.
ठाणे शहरासह जिल्हा विकासाच्या दिशने झेपावत आहेत. पुरुषांच्या बरोबरीने महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करीत आहेत. घर, नोकरी, उद्योग, करिअर आणि छंद जोपासताना तिची तारेवरची कसरत होत असली तरी रोज नव्या दमाने ती त्याच ऊर्जेने आपले कर्तव्य बजावत आहे. म्हणूनच खास ‘ती’च्यासाठी उद्या (ता. ८) जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ठाणे महापालिकेच्या महापौर शर्मिला पिंपोळकर यांच्या संकल्पनेनुसार महिला व बालविकास विभागामार्फत यावर्षी ‘लाडक्या बहिणींच्या आरोग्याची काळजी’ हे ब्रीद घेऊन विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय विविध स्पर्धांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमांची रेलचेल
महापालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात महिलांसाठी वेशभूषा स्पर्धा, सायकल सजावट स्पर्धा होणार आहेत. शनिवारी (ता. ७) पालिका कर्मचाऱ्यांनी काढलेल्या रांगोळीने मुख्यालय सजले होते. याशिवाय अनेक भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन पालिकेने महिलांसाठी केले आहे. शहरातील मॉलपासून ते छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये अनेक ठिकाणी महिलांना कपड्यांपासून ते सौंदर्यप्रसाधनासह १५ ते ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी व्याख्याने, गौरव, सत्कार अशा कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
स्त्री सक्षमीकरणाचा संकल्प
