जिद्द, चिकाटी आणि कर्तृत्वाचा प्रवास
नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या पहिल्या महिला एसीपी प्रेरणा कट्टे यांची प्रेरणादायी भरारी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ : स्त्रीशक्ती जेव्हा खाकी वर्दीत येते तेव्हा ती केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखत नाही, तर समाजासमोर एक आदर्शही निर्माण करते. नवी मुंबई पोलिस दलाच्या गुन्हे शाखेत पहिल्या महिला सहाय्यक पोलिस आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या प्रेरणा कट्टे यांचा प्रवास त्याचेच जिवंत उदाहरण ठरतो. ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त एका शेतकरी कुटुंबातील मुलीने पोलिस दलातील उच्च पदापर्यंत पोहोचणे ही भरारी अनेक तरुणींना प्रेरणा देणारी आहे.
सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या प्रेरणा कट्टे यांचे बालपण साध्या परिस्थितीत गेले. कुटुंबात कोणीही नोकरीत नसताना त्यांनी लहानपणापासून सनदी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले. वर्तमानपत्रांतील अधिकाऱ्यांच्या बातम्या जपून ठेवणारी ही मुलगी आज स्वतः बातम्यांचा विषय ठरली आहे.
बीएस्सी ॲग्रीकल्चरचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले आणि २०१६मध्ये पोलिस सेवेत दाखल झाल्या. सातारा, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई अशा विविध ठिकाणी त्यांनी उल्लेखनीय काम केले. सध्या नवी मुंबई गुन्हे शाखेत आर्थिक गुन्हे व सोनसाखळी चोरीसारख्या गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई करण्याला त्या प्राधान्य देत आहेत.
महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा
बंदोबस्ताच्या वेळी महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा असणे गरजेचे असल्याचे त्या सांगतात. लहान मुलं असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना काही काळ रात्रीच्या गस्तीपासून सवलत तसेच पोलिस मुख्यालयात पाळणाघराची व्यवस्था असावी, जेणेकरून त्या निर्धास्तपणे आपली जबाबदारी पार पाडू शकतील.
