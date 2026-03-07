वणव्या मध्ये होरपळून वृद्धाचा मृत्यू
वणव्यात होरपळून
वृद्धाचा मृत्यू
मुरबाड, ता. ७ (बातमीदार) ः जंगलात लागलेल्या वणव्यात होरपळून खेडले तळवली येथील एका ८० वर्षांच्या वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ६) घडली. दामोदर दत्तू दळवी (८०) असे मृत्यू झालेल्या वृद्धाचे नाव असून त्यांच्या शेताच्या शेजारील जंगलात वणवा लागलेला असताना तो विझवण्यासाठी दळवी गेले होते. दरम्यान, लागलेल्या वणव्यातून त्यांना बाहेर येता आले नाही, त्यामुळे आगीच्या ज्वाळांमध्ये होरपळून ते जखमी झाले, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर मुरबाडे यांनी दिली. आगीची झळ लागल्याने जखमी झाल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. रक्षण करण्यासाठी वनविभागाने सर्व जंगलालगतच्या शेतांजवळ जाळरेषा आखून वनाचे आगीपासून संरक्षण करावे, अशी मागणी मुरबाडे यांनी केली आहे.
