“मम्मा” म्हटल्याच्या रागातून तीन वर्षाच्या दत्तक चिमुरडीच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून सावत्र आईकडून अमानुष मारहाण,
‘मम्मा’ म्हटल्याच्या रागातून
सावत्र आईकडून मारहाण
भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) ः मातृत्वाला आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथे शनिवारी (ता. ८) घडली. दत्तक घेतलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीने दुसऱ्या महिलेस ‘मम्मा’ म्हटल्याच्या रागातून सावत्र आईने चिमुरडीच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून तिला अमानुष मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दिलशान शेख असे अमानुष मारहाण करणाऱ्या सावत्र आईचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बापगाव येथील दिलशान शेख या महिलेने तीन वर्षांच्या चिमुरडीस दत्तक घेतले होते. ती चिमुरडी शेजारील महिलेस ‘मम्मा’ म्हटल्याचा राग दिलशान शेख हिला आल्याने तिने चिमुरडीस घरामध्ये कोंडून तिचे तोंड आणि डोळ्यात मिरची पावडर टाकून तिला मारहाण केली. या वेळी तिचा पती हे कृत्य करण्यापासून थांबवत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने हा घृणास्पद प्रकार समोर आला. त्यानंतर पडघा पोलिस ठाण्यात या मारहाण करणारी सावत्र आई दिलशान शेख, पती शौकत समसुद्दीन शेख आणि मुलीला दत्तक देणारा उमेश येवाले या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. चिमुरडीला बाल निरीक्षणगृहात दाखल केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून देण्यात आली.
