टिटवाळ्यात सापडलेल्या ओला कारचे गूढ उलगडताच धक्कादायक सत्य समोर; बेपत्ता चालकाचा मृतदेह गणेशखिंड–ओतूर परिसरात सापडल्याने खळबळ
बेपत्ता चालकाचा मृतदेह सापडला
टिटवाळा, ता. ७ (वार्ताहर) : टिटवाळा-गोविली रोडवर काही दिवसांपूर्वी संशयास्पद अवस्थेत उभी आढळलेली ओला कंपनीची चारचाकी चर्चेत होती; मात्र तपासात या प्रकरणामागे भीषण गुन्ह्याचे सावट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बेपत्ता असलेल्या ओला चालकाचा मृतदेह गणेश खिंड-ओतूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शनिवारी (ता. ७) सापडल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. संबंधित मृतदेह सापडल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा व पुढील कारवाई सुरू केली असून, याप्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती संबंधित विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा संपूर्ण उलगडा होण्यासाठी पोलिस तपास निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे समजते. एका रहस्यमय वाहनापासून सुरू झालेली चौकशी आता एका गंभीर हत्येच्या तपासापर्यंत पोहोचली असून, पुढील काही दिवसांत या गुन्ह्यामागील नेमके कारण आणि आरोपींची ओळख स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेचा अंतिम उलगडा कसा होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.