रोजगार निर्मितीची जननी
सुनीता लोंढे यांच्या उपक्रमांचा आदिवासींना आधार
जव्हार, ता. ८ (बातमीदार) ः तालुक्यात तीन दशकांपासून सामाजिक कार्य करताना आदिवासी महिलांच्या कौशल्यातून रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या सुनीता लोंढे यांची कार्यगाथा प्रेरणादायी ठरली आहे. १९९७-९८ पासून त्यांनी नवापूर, जांभिवली, कोंढवड, गुरुडबारी यांसारख्या दुर्गम गावांमध्ये महिलांना नाचणी व वरईपासून विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण देत स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवला आहे.
सुनीता लोंढे यांच्या प्रशिक्षणामुळे महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी मिळाली. तसेच पापड, चकली, कुरडई, चिवडा, नाचणी लाडू, खाकरा यांसारख्या पदार्थांची निर्मिती करून बाजारपेठेत विक्री करण्याचा मार्ग खुला झाला. या उपक्रमांमुळे अनेक महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले. तसेच हस्तकला, अन्न व फळप्रक्रिया, बचत गट व्यवस्थापन, लघुउद्योगावर प्रशिक्षण देऊन महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यात आला. आदिवासी भागातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विविध संस्थांच्या सहकार्याने प्रदर्शन व विक्रीची संधी दिली आहे.
कामाची पोचपावती
समाजसेवा, महिला सक्षमीकरण, आदिवासी भागातील विकासासाठी त्यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरले आहे. सुनीता लोंढे यांच्या प्रयत्नांमुळे आदिवासी भागातील अनेक महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग मिळत असून लोंढे यांच्या कार्याला प्रजासत्ताकदिनी प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.
