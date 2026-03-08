विरार ते पालघर प्रवास निर्विघ्न
नारंगी जेट्टी रस्त्याचे भूमिपूजन, कोंडी फुटणार
विरार, ता. ८ (बातमीदार) ः वसई-विरार परिसरातील महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे नारंगी जेट्टी परिसरातील रस्त्याचे मजबुतीकरण केले जात आहे. या कामाचे भाजपचे आमदार राजन नाईक यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरार ते पालघर प्रवास निर्विघ्न होणार आहे.
विरार पश्चिमेतील नारंगी जेट्टीवरून नारंगी-खारवाडेश्री, जलसारपर्यंत रो-रो फेरीसेवा सुरू करण्यात आली आहे. या फेरीमुळे विरार ते पालघर प्रवास हा १५ ते २० मिनिटांवर आला आहे. तसेच अहमदाबाद महामार्गावरील कोंडीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे; पण विरारहून नारंगी जेट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. त्यामुळे भाजपचे आमदार राजन नाईक यांनी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार जेट्टीवरील रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी पाच कोटी ६६ लाख तसेच विविध सुविधांसाठी तीन कोटी ९० लाखांचा निधी दिला आहे.
