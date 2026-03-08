विधवा महिलांना रेशन किटचे वितरण
विधवा महिलांना रेशन किटचे वितरण
मालाड, ता. ८ (बातमीदार) : लाइट ऑफ होप फाउंडेशनच्या वतीने श्री हिरालाल मगनालाल दोशी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सहकार्याने गोरेगाव (पश्चिम) येथील भगतसिंगनगर क्रमांक एक परिसरातील गरजू व वंचित ६० विधवा महिलांना एक महिन्यासाठी आवश्यक असलेल्या ड्राय रेशन किटचे वितरण करण्यात आले.
प्रत्येक रेशन किट महिलांच्या मासिक अन्नगरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये तांदूळ, गव्हाचे पीठ, साखर, चहा, डाळ आणि तेल यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे कठीण असलेल्या विधवा महिलांना अन्नसुरक्षा आणि आधार देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या मदतीमुळे अनेक महिलांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी उदार दाते, सहकार्य करणाऱ्या संस्था तसेच स्वयंसेवकांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या सहकार्यामुळे अनेक गरजू महिलांच्या जीवनात आशा आणि दिलासाचा किरण निर्माण झाला आहे.
