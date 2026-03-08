मुंबई
डोंबिवलीत विद्यार्थ्यांची सामुहिक देवदेशोपासना
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : डोंबिवलीमधील स्वागतयात्रेच्या कार्यक्रमांची सुरुवात शनिवारी (ता. ७) गणेश मंदिर संस्थान येथे विद्यार्थ्यांच्या देवदेशोपासना या कार्यक्रमाने झाली. डोंबिवलीमधील ३७ शाळांमधून जवळपास दोन हजार विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्ग आणि परिसरातील नागरिक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. व्यासपीठावर प्राजक्ता श्रोत्री, सोनाली केळकर आदी उपस्थित होत्या.
मंदिराच्या अध्यक्षा अलका मुतालिक यांनी मुलांशी संवाद साधत प्रास्ताविक केले. अथर्वशीर्ष पठणाने उपासनेची सुरुवात झाली. विविध शंकराचार्य रचित स्तोत्र, राष्ट्रभक्तिपर गीते यांचे पठण झाल्यावर ओमकार इंटरनॅशनल शाळेच्या दर्शना सामंत यांनी मुलांशी ‘मानवी जीवनमूल्य’ या विषयावर संवाद साधला. सर्व उपस्थित मुलांना श्री गणेशाचा प्रसाद आणि खाऊ देण्यात आला.