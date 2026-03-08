महिलांनी एकोप्याने राहून दुसऱ्या महिलांना आधार देण्याची आवश्यकता – श्वेता झा
महिलांनी महिलांना आधार देण्याची आवश्यकता ः श्वेता झा
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात महिला सशक्तीकरण झाले असून, बेटी बचाव बेटी पढाव अशा उपक्रमातून महिलांना शक्ती मिळत आहे. त्यासाठी महिलांनी एकोप्याने राहून दुसऱ्या महिलांना आधार देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता झा यांनी व्यक्त केले. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला श्वेता झा यांच्या वतीने महिलांसाठी होली मिलन सखीयों के संग कार्यक्रम आधारवाडी परिसर पार पडला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
या कार्यक्रमाला नगरसेवक वरुण पाटील, नगरसेविका शालिनी वायले, सुप्रिया भोईर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या आयोजनात श्वेता झा यांना नीता शर्मा, नीलम शर्मा, अनु रे, कल्पना पाठक यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या कार्यक्रमात शेकडो महिलांनी सहभागी होत कार्यक्रम यशस्वी केला. यावेळी महिलांनी आपल्यातील अनेक कलागुण सादर केले. या महिलांना भेटवस्तू देत त्यांचा उत्साह वाढविण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.