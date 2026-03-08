बँक व्यवस्थापकाला लाखोंचा गंडा
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये एका बँक व्यवस्थापकाला सायबर ठगांनी आठ लाख ३६ हजार ९९६ रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, महेंद्र सारजन तिवारी (वय ४६) हे एका नामांकित बँकेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असून ते अंबरनाथ पश्चिमेतील बुवापाडा परिसरात राहतात. २ मार्चला सायंकाळच्या सुमारास ते कल्याण येथील कार्यालयात असताना एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांना वारंवार फोन करून तुमची एफडी तुटेल, अशी भीती दाखवत बँकिंग संदर्भातील माहिती मागवली. विविध कारणे सांगत आरोपीने त्यांच्या खात्यातून इंडसइंड बँक, अंबरनाथ पूर्व येथील खात्यातून एकूण आठ लाख ३६ हजार ९९६ रुपये ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे काढून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तिवारी यांनी ५ मार्चला अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रूपाली साळवे करत आहेत.
