देहेन येथे तुकाराम बीज उत्साहात
पोयनाड, ता. ८ (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील आध्यात्मिक परंपरा जपणारे गाव म्हणून ओळख असलेल्या देहेन येथे गुरुवारी तुकाराम बीज उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्त सकाळपासून काकडा आरती, संत तुकाराम महाराजांच्या गाथेचे पारायण तसेच भजनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.
दुपारी १२ वाजता जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या वैकुंठ गमन सोहळ्यावर हभप भिकाजी महाराज निगडे (आमटेम–पेण) यांचे सुश्राव्य कीर्तन झाले. यावेळी पुष्पवृष्टी करून “जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज की जय” आणि “ज्ञानोबा माऊली तुकाराम” अशा जयघोषात सोहळा संपन्न झाला.
मागील सात दिवसांपासून संत तुकाराम महाराज मंदिरात सुरू असलेल्या तुकाराम गाथा पारायणाची सांगता या दिवशी करण्यात आली. या कालावधीत विविध कीर्तनकारांनी आपल्या प्रभावी कीर्तनातून श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले. दररोज होणाऱ्या हरिपाठालाही नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती.
तुकाराम बीजेनिमित्त आयोजित महाप्रसादाचा हजारो भाविकांनी लाभ घेतला. पोयनाड पंचक्रोशीतील भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. हा सुवर्ण महोत्सवी तुकाराम बीज उत्सव यशस्वी करण्यासाठी श्री संत तुकाराम महाराज मंडळ, ग्रामस्थ मंडळ, महिला मंडळ तसेच तरुणवर्गाने परिश्रम घेतले. रात्री पालखी मिरवणूक काढून सोहळ्याची सांगता करण्यात आली.
छायाचित्र :
पोयनाड : देहेन येथे तुकाराम बीज उत्सवानिमित्त हभप भिकाजी महाराज निगडे (आमटेम-पेण) यांचे कीर्तन संपन्न झाले.
