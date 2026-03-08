पारिजात कथा अभिवाचन स्पर्धेत विद्याभवन शाळेचे यश
नेरूळ, ता. ८ (बातमीदार) : मराठी भाषा दिनानिमित्त पारिजात संस्था, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित ‘ गोष्ट मराठीची’ कथा अभिवाचन स्पर्धा दादर येथील कीर्ती कॉलेजमध्ये उत्साहात पार पडली. मुंबई, वसई, विरार आणि नवी मुंबई परिसरातील १७ शाळांमधील ११३ विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला.
या स्पर्धेत पुणे विद्यार्थी गृह विद्याभवन शैक्षणिक संकुल, नेरूळ शाखेतील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत प्राथमिक मराठी व माध्यमिक इंग्रजी या दोन्ही विभागांत द्वितीय क्रमांक पटकावला. विजेत्या संघांना पारितोषिक, प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि २ हजार रुपयांची रोख रक्कम देऊन गौरविण्यात आले.
प्राथमिक मराठी विभागातील मोठ्या गटात वेदिका कणसे व साक्षी ढिलपे यांनी यश मिळवले, तर लहान गटातून अनिक पिसे याला विशेष पारितोषिक मिळाले. माध्यमिक इंग्रजी विभागात गार्गी कांबळे, स्वरा माळी, कृपा शितकर, ईशान चव्हाण आणि आरिझ पटवेगार यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावला.
संस्थेचे कुलसचिव दिनेश मिसाळ, मुख्याध्यापिका सुवर्णा मिसाळ तसेच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.