सीवूड्समध्ये दुतर्फा पार्किंगची समस्या
बेलापूर, ता.८ (बातमीदार) : शहरात दिवसागणिक लोकसंख्या वाढत असताना वाढत्या शहरीकरणामुळे सुविधांचा अभावही जाणवत आहे. त्यात सीवूड्स परिसरातील पार्किंगची समस्या नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
सीवूड्स सेक्टर ४२ परिसरात अनेक लहान-मोठ्या सोसायट्या, उद्याने, वाचनालये तसेच शाळा आहेत. या परिसरात ये-जा करण्यासाठी प्रामुख्याने लहान रस्ते आहेत. मात्र या रस्त्यांवर दुतर्फा वाहनांचे पार्किंग होत असल्याने वाहनचालक व पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक वेळा रस्त्यावरून वाहने नेणे कठीण होते.
मधल्या काळात वाहतूक पोलिसांनी येथे कारवाई करत सम-विषम पद्धतीने पार्किंग करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र काही दिवसांनंतर पुन्हा पूर्वीसारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुतर्फा पार्किंगमुळे नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत असून प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.