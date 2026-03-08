नेरूळ–उरण फाटा रस्त्यावरील खड्डे त्रासदायक
बेलापूर, ता.८ (बातमीदार) : स्मार्ट सिटी म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईत अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. सायन–पनवेल महामार्गासह शहरातील लहान-मोठ्या रस्त्यांवरही खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
नेरूळ एलपी ते उरण फाटा या मार्गावरील उड्डाणपुलावर मोठे खड्डे व रस्त्याला भेगा पडल्याने वाहतूक धोकादायक बनली आहे. या खड्ड्यांमधून वाहने जाताना दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या तसेच अपघाताच्या घटना घडत असल्याने वाहनचालकांना शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
मान्सूनपूर्व काळात येथे खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले होते. मात्र ते काम तात्पुरते व निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप रस्ते व वाहतूक सुरक्षा संघटनांनी केला आहे. सध्या पुन्हा खड्डे पडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने रस्त्यांची दुरुस्ती करून सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.