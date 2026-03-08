बेलापूर येथील अर्बन हाट अखेर सुरू
बेलापूर येथील अर्बन हाट अखेर सुरू
आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : राज्य शासनाच्या लघु उद्योग विकास विभागाकडे बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पर्यावरणाला धक्का न लावता नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात बेलापूर रेल्वे स्थानकाजवळील १२ एकरांच्या टेकडीवर उभारण्यात आलेल्या कलाग्राम (अर्बन हाट)ला सिडकोने लावलेले टाळे अखेर उखडले. त्याची आज प्रचीती म्हणून वस्त्रोउद्योग विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार आयोजित करण्यात आला होता. त्याचे उद्घाटन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकरे यांच्या प्रमुख उस्थितीत पडले.
कोरोना काळानंतर सिडकोने बंद ठेवलेले अर्बन हाट पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिला बचत गट, असंख्य हातमाग आणि हस्तकला कलाकारांची हक्काची बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. त्याअनुषंगाने आमदार मंदा म्हात्रे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हर्बन हाट सुरू करण्यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात विशेष मागणी केली होती. त्यामुळे महिला बचत गटांना आणि असंख्य हस्तकला, हातमाग कलाकारांना हक्काची बाजारपेठ पुन्हा उपलब्ध झाली असून, राज्यासह विविध राज्यांतील उत्पादकांना सुगीचे दिवस आले आहेत. तसेच राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार या प्रदर्शनामध्ये सहभाग घेऊन हातमाग कलाकारांनी बनविलेल्या वस्तूंची खरेदी करावी, असे आवाहन आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केले आहे.
