नेरूळमधील औषधांच्या दुकानाला भीषण आग
जुईनगर, ता. ८ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर २० येथील तलाव रस्त्यावर असलेल्या दिशा अपार्टमेंट परिसरातील ग्रीन ॲपल फार्मसी या औषधांच्या दुकानाला शुक्रवारी (ता. ६) मध्यरात्री भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत संपूर्ण दुकान खाक झाले असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.
दुकानाला आग लागल्याची माहिती मिळताच नागरिकांनी तत्काळ धाव घेतली. स्थानिक नगरसेवक गिरीश म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पोलिस प्रशासन व अग्निशमन दलाला तत्काळ कळविण्यात आल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले; मात्र या आगीत दुकानामधील सर्व औषधे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, फर्निचर तसेच इतर साहित्य पूर्णपणे खाक झाले आहे. त्यामुळे दुकान मालकाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच शेजारील एका दुकानाचा नावाचा फलकदेखील या आगीत खाक झाला. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
