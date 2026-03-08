भिवंडीत १५ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यूने खळबळ
भिवंडीत विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) : शहरातील एका १५ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे भिवंडीत खळबळ उडाली आहे. या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी हत्येचा आरोप करत न्यायाची मागणी केली. या वेळी संतप्त कुटुंबीयांसह आणि स्थानिक रहिवाशांनी शनिवारी (ता. ७) रात्री अजमेरनगर ते नारपोली पोलिस ठाण्यापर्यंत पायी मोर्चा काढत आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नारपोली पोलिस ठाणे हद्दीतील इयत्ता दहावीत शिकणारी १५ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनी १ मार्चला बाथरूमला जात असल्याचे सांगून घरातून निघाली, ती रात्री उशिरापर्यंत घरी परतलीच नाही. नातेवाइकांनी दिवसभर शोध घेतल्यानंतरही मुलीचा काही पत्ता लागला नाही. त्यानंतर कुटुंबीयांनी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. दरम्यान, ४ मार्चला संध्याकाळी येथील कैलासनगर टेकडीजवळ पोलिसांना या मुलीचा मृतदेह आढळून आला. यामध्ये मुलीच्या शरीराची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे सांगत मुलीची निर्दयपणे हत्या केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. तर नारपोली पोलिस या हत्येमागील चौफेर दिशेने तपास करीत असून शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतरच हत्येमागील सर्व धागेदोरे स्पष्ट होणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कडबाने यांनी सांगितले.
