उल्हासनगरमध्ये खड्ड्यात कोसळली कार
उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर) : कॅम्प क्रमांक एक येथील सेंच्युरी रेयान शाळेसमोर रविवारी (ता. ८) सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास एक चारचाकी कार रस्त्याच्या कडेला खोदलेल्या खोल खड्ड्यात पडल्याची घटना घडली. या कारमध्ये एका महिलेसह पाच जण प्रवास करत होते. घटना लक्षात येताच परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत कारमधील प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी मदत केली. नागरिकांच्या तत्परतेमुळे कारमधील सर्व पाच जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. या घटनेत प्रवाशांना किरकोळ दुखापती झाल्या असून मोठी दुर्घटना टळली. दरम्यान, रस्त्याच्या कडेला खोदलेले खड्डे योग्यप्रकारे सुरक्षित न ठेवल्याने अशा अपघातांची शक्यता वाढत असल्याने प्रशासनाने तातडीने खबरदारी घेण्याची मागणी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
