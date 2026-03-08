जीन्स बाजारातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : शहरातील स्वच्छता व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसत आहेत. अशातच उल्हासनगर कॅम्प ५ मधील पॅनेल क्रमांक १९ परिसरातील बसंत बहार येथील जीन्स बाजारातील मिनी डम्पिंग ग्राउंडच्या मोठ्या ढिगाऱ्याला रात्री आग लागल्यामुळे संपूर्ण परिसरात दाट धूर पसरला. परिणामी स्थानिकांसह व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या ठिकाणी यापूर्वी एक धोकादायक इमारत होती, जी प्रशासनाने पाडून टाकली. मात्र त्या इमारतीचे पाडकाम झाल्यानंतर हा भूखंड बराच काळ रिकामा पडून आहे. याचाच फायदा घेत काही लोकांनी येथे कचरा टाकण्यास सुरुवात केली. कालांतराने हा रिकामा प्लॉट कचऱ्याचा अनधिकृत डेपो बनला असून, दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा येथे टाकला जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या गंभीर समस्येकडे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही या ठिकाणची नियमित साफसफाई होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
