बोईसर येथे जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा
बोईसर येथे महिला दिन उत्साहात साजरा
वाणगाव, ता. ९ (बातमीदार) : जागतिक महिला दिनानिमित्त बोईसर येथील सीटीइएस इंग्रजी माध्यम शाळेत विविध उपक्रमांचे आयोजन करून महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
या कार्यक्रमात शाळेतील महिला शिक्षिकांनी स्त्री सक्षमीकरण तसेच शिक्षण क्षेत्रात महिला शिक्षकांची भूमिका याविषयी आपले विचार मांडले. या वेळी शिक्षिकांनी प्रा. जनार्दन शिंदे रचित ‘सावित्रीचे महिमा गीत’ सादर करून कार्यक्रमाला प्रेरणादायी स्वरूप दिले. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रा. सुधीर भांडवलकर यांनी मार्गदर्शन करताना शिक्षणात सूर्यनमस्काराचे महत्त्व आणि त्यातून शारीरिक व मानसिक आरोग्य कसे सुदृढ राहते याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
या कार्यक्रमाला सीटीइएस शाळेचे व्यवस्थापक जे. बी. शिंदे, उपव्यवस्थाक अनिल संखे, माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका रोहिणी नाईक तसेच प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका प्रज्ञा पाटील यांच्यासह शिक्षकवृंद उपस्थित होते. कार्यक्रमात सर्वांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून महिला दिनाचा संदेश प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचविला.
