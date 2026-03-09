खार बंदिस्तीसाठी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा
पेण, ता. ९ (बातमीदार) : तालुक्यातील कणे-कोप्रोली खार बंदिस्तीचे काम अंदाजपत्रकाप्रमाणे होत नसल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी ११ मार्च २०२६ रोजी कणे खाडी येथे प्रतीकात्मक जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवेदन प्रांताधिकारी व संबंधित कार्यालयांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात १९८९, २००५ आणि २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे कणे-कोप्रोली परिसरातील शेतीचे संरक्षण करणाऱ्या खाडीच्या बांधाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे परिसरात पूरस्थिती निर्माण होऊन अनेक घरांना व शेतीला मोठा फटका बसला होता. वारंवार फुटणाऱ्या या बंदिस्तीच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून काम मंद गतीने सुरू असून, ते निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदाराला कार्यमुक्त करून कामाचे पुनर्निविदा (रिटेंडरिंग) करावे, झालेल्या कामाचे ऑडिट करावे व अनुभवी ठेकेदाराला काम देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशा मागण्या ग्रामस्थांनी केल्या आहेत. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ११ मार्च रोजी कणे खाडी येथे प्रतीकात्मक जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
