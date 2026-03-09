मुंब्रा गोळीबारानंतर अवैध शस्त्रसाठ्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मुंब्रा गोळीबारानंतर अवैध शस्त्रसाठ्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मागील दोन वर्षांत अग्निशस्त्रांचे १७४ गुन्हे; २३६ आरोपी जेरबंद, मोठा मुद्देमाल जप्त
पंकज रोडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : संवेदनशील परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंब्रा भागात गोळीबाराच्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा अवैध अग्निशस्त्रांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील पाच परिमंडळांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत नोंदवलेल्या शस्त्रसंबंधित गुन्ह्यांचा आढावा घेतल्यास परिस्थितीची तीव्रता स्पष्ट होते.
मागील दोन वर्षांत अग्निशस्त्रांशी संबंधित एकूण १७४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कारवाई करत तब्बल २३६ आरोपींना अटक केली आहे. कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार या कारवायांत सात रिव्हॉल्व्हर, १४७ पिस्टल, ५५ गावठी कट्टे, १३ गन, १३ मॅगझीन, ३१६ जिवंत काडतुसे आणि २९२ गावठी बॉम्ब, असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय तलवार, चाकू, कोयते यांसारख्या इतर शस्त्रांच्या वापराशी संबंधित ९१० गुन्हे दाखल केले असून, त्यात ८३५ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
परराज्यातून शस्त्रांची तस्करी
पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे गुन्हेगारांवर काही प्रमाणात अंकुश बसल्याचे चित्र असले तरी अवैध शस्त्रांचा पुरवठा हा मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे. तपासादरम्यान जप्त केलेल्या अनेक अग्नीशस्त्रांचा उगम राज्याबाहेरील असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांतून अवैध मार्गाने शस्त्रांची तस्करी करून ती ठाणे जिल्ह्यात आणली जात असल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर परिसरात बाहेरील राज्यांतून होणाऱ्या अवैध शस्त्रपुरवठ्यावर आळा घालणे हे पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पोलिसांचा ॲक्शन प्लॅन
मुंब्रा परिसरात घडलेल्या अलीकडील गोळीबाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी संवेदनशील भागांमध्ये गस्त वाढवली आहे. संशयितांवर विशेष लक्ष ठेवण्याबरोबरच अवैध शस्त्रांविरोधात विशेष मोहीमही राबवली जात आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
अग्निशस्त्रांवर कारवाई
वर्ष गुन्हे उघड टक्के आरोपी मुद्देमाल
२०२५ ०६१ ०६१ १०० ७२ २८,५१,८१५
२०२४ ११३ ११२ ९९.९१ १६४ ५५,७८,३३६
इतर शस्त्र तक्ता
वर्ष गुन्हे उघड अटक टक्केवारी
२०२५ ३९३ ३९३ ३५० १००
२०२४ ५१७ ५१७ ४८५ १००
