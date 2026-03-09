छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात चाहत्यांचा महाजल्लोष
‘इंडिया-इंडिया’च्या जयघोषाने आसमंत दुमदुमला
कल्याणमध्ये ‘विश्वचषक’ विजयानंतर चाहत्यांचा महाजल्लोष
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) : भारतीय क्रिकेट संघाने विश्वचषकावर आपले नाव कोरताच संपूर्ण देशासह कल्याणनगरीही विजयाच्या जल्लोषात न्हाऊन निघाली. विजयाची अधिकृत घोषणा होताच कल्याणमधील ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हजारो क्रिकेटप्रेमींनी धाव घेत एकच गर्दी केली. तिरंग्याचा मान आणि ‘इंडिया-इंडिया’च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.
विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी चाहते हातात तिरंगा घेऊन उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले होते. ‘भारत माता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम्’च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून गेला होता. पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर तरुणाई थिरकताना दिसत होती, तर फटाक्यांच्या भव्य आतषबाजीने संपूर्ण चौक उजळून निघाला होता. विशेष म्हणजे, आबालवृद्धांपासून महिलांपर्यंत सर्वच जण या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी मध्यरात्रीपर्यंत चौकात एकवटले होते.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने मिळवलेल्या या यशाने चाहत्यांचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. पुढील वर्षी होणारा एकदिवसीय विश्वचषकही भारतच जिंकणार. आम्ही आज जो जल्लोष केला आहे, तसाच किंबहुना त्यापेक्षा मोठा जल्लोष बरोबर एका वर्षाने पुन्हा याच ठिकाणी करू, असा ठाम विश्वास या वेळी चाहत्यांनी व्यक्त केला. भारतीय संघाच्या या यशाने कल्याणमधील क्रीडाप्रेमींमध्ये चैतन्याचे वातावरण असून, हा विजय आगामी अनेक दिवस चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
जुन्या आठवणींना उजाळा
दोन वर्षांपूर्वीही भारतीय संघाच्या अशाच एका दिमाखदार कामगिरीनंतर कल्याणमध्ये असाच अभूतपूर्व जल्लोष पाहायला मिळाला होता. त्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांनी आपला उत्साह द्विगुणित केला. शहराच्या विविध भागांतून चाहत्यांचे लोंढे शिवाजी महाराज चौकाकडे येत असल्याने काही काळ वाहतुकीवरही याचा परिणाम झाला होता. मात्र, विजयाचा आनंद सर्व निर्बंधांच्या पलीकडे असल्याचे दिसून आले.
