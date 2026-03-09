केडीएमसीच्या वतीने कर्करोग तपासणी शिबिर आयोजन
महिलांसाठी मोफत कर्करोग तपासणी शिबिर
३०७ महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या सहकार्याने आयोजन
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून ‘मिशन शक्ती’ अभियानांतर्गत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागातर्फे महिलांसाठी विशेष कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या तांत्रिक सहकार्याने कल्याणमधील वसंत व्हॅली रुग्णालय आणि डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर सामान्य रुग्णालय येथे हे शिबिर उत्साहात पार पडले.
महिलांमध्ये प्रामुख्याने आढळणाऱ्या स्तन कर्करोग आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी उपस्थित महिलांना कर्करोगाची प्राथमिक लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियमित तपासणीचे महत्त्व यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
वसंत व्हॅली रुग्णालय येथील शिबिरात महापौर हर्षाली चौधरी आणि आयुक्त अभिनव गोयल यांनी महिलांना आरोग्याबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. या वेळी आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर, महिला व बालकल्याण विभागाच्या उपायुक्त कांचन गायकवाड, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल तसेच नगरसेविका शालिनी वायले, तनुजा वायले आणि विजया पोटे उपस्थित होत्या, तर शास्त्रीनगर रुग्णालयात नगरसेविका डॉ. रवीना म्हात्रे, वृषाली जोशी, नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. याप्रसंगी ज्योती पाटील, रसिका पाटील, मृदुला नाखे, आसावरी नवरे, रंजना पेणकर आणि भाजपा गटनेते शशिकांत कांबळे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
