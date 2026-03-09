विटांनी भरलेला ट्रक महामार्गावर उलटला
कासा, ता.९ (बातमीदार) : विटांनी भरलेला ट्रक आंबोली गावाजवळ उलटल्याने चालकासह सहाय्यक जखमी झाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घटना रविवारी (ता.८) दुपारी ही घटना घडली असून जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या ट्रकला आंबोली गावाजवळ अपघात झाला. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने महामार्गाच्या तिसऱ्या वाहिनीवर पलटी झाला. अपघातात चालक प्रमोद मलावकर, सहाय्यक कमलेश घोरखाना (वय २८, रा. धानीवरी) जखमी झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर चारोटी महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना तातडीने धुंदलवाडी येथील रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले. तसेच क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त ट्रक बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे.
