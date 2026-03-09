मुंबई
कोरावळे गावात मोफत नेत्र तपासणी शिबिर
मुरबाड (वार्ताहर) : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथीनुसार जयंतीनिमित्त मुरबाड तालुक्यातील कोरावळे गावात प्रथमच मोफत नेत्र तपासणी शिबिर घेण्यात आले. मुरबाड येथील नामांकित इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. या शिबिरात गावातील ७२ नागरिकांनी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व महिलांनी सहभाग घेतला. तसेच बालचमूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून जयंती उत्साहात साजरी केली. उपक्रमाचे आयोजन मिलिंद गोल्हे, अक्षय धुमाळ, हनुमान धुमाळ, तुषार धुमाळ, गोरक्ष गोल्हे यांच्यासह गावातील तरुणांनी केले. शिबिरासाठी इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटलचे केंद्रप्रमुख रोहित झुंजारराव यांनी विशेष सहकार्य केले. नागरिकांनी या सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक करून शिवजयंती मंडळ व रुग्णालयाचे अभिनंदन केले.