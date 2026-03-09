गटाराच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
चौकशीची मागणी
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार) : कोपरखैरणे सेक्टर १० परिसरात बर्गर किंगपासून मॅकडोनाल्डसमोरील रस्त्यापर्यंत सुरू असलेल्या गटाराच्या कामावर स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप घेतला असून, या कामात अनावश्यक खर्च होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष इंदर शेंडगे यांनी महापालिकेकडे याबाबत निवेदन देत चौकशीची मागणी केली आहे. संबंधित ठिकाणी असलेले गटार सुस्थितीत असतानाही ते तोडून पुन्हा काम सुरू करण्यात आले असल्याने सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या कामात गटाराचे खोलीकरण न करता आरसीसी भिंत कायम ठेवून केवळ स्लॅब बदलण्याचे काम सुरू असल्याने तांत्रिक बाबींवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिकांनी कामाची वर्क ऑर्डर व शेड्युल ‘बी’ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
चौकट
स्वतंत्र चौकशी समितीची मागणी
सदर कामासाठी संबंधित अभियंत्याने चुकीचा अहवाल दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून आर्थिक गैरव्यवहाराची तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गटाराचे काम तातडीने थांबवावे, असेही नागरिकांनी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे नमूद केले आहे.
