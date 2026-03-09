टिळक नगर पोलिसांची कारवाई; सुमारे ६.८० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
घाटकोपर, ता. ९ (बातमीदार) : टिळकनगर पोलिस ठाण्याच्या सायबर पथकाने केलेल्या प्रभावी कारवाईत हरवलेले ४४ मोबाईल हँडसेट शोधून काढण्यात यश मिळवले आहे. या मोबाईलची एकूण किंमत सुमारे सहा लाख ८० हजार रुपये असून, ते संबंधित तक्रारदारांना परत देण्यात आले.
पोलिस उपआयुक्त (झोन ६) समीर शेख, सहाय्यक पोलिस आयुक्त (देवनार विभाग) आबुराव सोनवणे तसेच टिळकनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष ढेंमरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. ७ मार्च २०२६ला सकाळी ११ वाजता दिवस पाळीचे पर्यवेक्षक पोलिस निरीक्षक संगम गुरसळे यांच्या उपस्थितीत सायबर पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक राहुल राठोड, पोलिस हवालदार महाजन आणि पावसे यांनी हे मोबाईल संबंधित तक्रारदारांना सुपूर्द केले. पोलिसांच्या तत्पर आणि प्रभावी कार्यवाहीमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त करीत टिळकनगर पोलिसांचे आभार मानले.
