महिला दिनानिमित्त ‘केरला स्टोरी–२’चा विशेष शो
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून जागृत फाउंडेशन आणि सकल हिंदू समाज यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांसाठी ‘केरला स्टोरी-२’ या चित्रपटाचा विशेष शो दाखवण्यात आला. या कार्यक्रमाला खारघर परिसरातील पाचशेहून अधिक महिला आणि मुलींनी उपस्थित राहून चित्रपटाचा आनंद घेतला.
जागृत फाउंडेशनचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर खरपुरिया यांनी सांगितले, की या चित्रपटातून समाजात जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कुटुंबातील मुला-मुलींना योग्य संस्कार व मार्गदर्शन देणे तसेच समाजात सजगता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचा संदेश या चित्रपटातून देण्यात आला आहे.
महिलांमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी आणि समाजातील माता-भगिनी सुरक्षित राहाव्यात, या उद्देशाने हा विशेष शो आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळातही अशा सामाजिक जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
