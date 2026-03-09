नवी मुंबईत ‘माईंडस्पेस इको-रन २.०’
नवी मुंबईत ‘माइंडस्पेस इको-रन २.०’
चार हजार धावपटूंचा उत्स्फूर्त सहभाग
फिटनेस आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश; प्लांटेबल बिब्स व सेंद्रिय जर्सीचे आकर्षण
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत आणि फिटनेसची जाणीव निर्माण करत नवी मुंबईतील ऐरोली येथे ‘माइंडस्पेस इको-रन २.०’ ही मॅरेथॉन शनिवारी (ता. ७) उत्साहात पार पडली. माइंडस्पेस आरइआयटी आणि मिर्ची यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या स्पर्धेत सुमारे चार हजारहून अधिक धावपटूंनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला.
अभिनेत्री डेझी शाह, मेधा शंकर आणि अभिनेता अविनाश तिवारी यांच्या उपस्थितीत ५, १० आणि २१ किलोमीटर अंतराच्या शर्यतींना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. शहरातील विविध वयोगटातील धावपटू, फिटनेसप्रेमी तसेच पर्यावरणाबाबत जागरूक नागरिक मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
या इको-रनमध्ये सहभागी धावपटूंना पर्यावरणपूरक प्लांटेबल बिब्स आणि सेंद्रिय जर्सी देण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेत २१ किमी (हाफ मॅरेथॉन), १० किमी आणि ५ किमी अशा तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या होत्या. २१ किमी आणि १० किमी शर्यतीतील विजेत्यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.
या स्पर्धेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कार्यक्रमादरम्यान जमा झालेला सर्व कचरा पुनर्प्रक्रिया करून त्यापासून शालेय मुलांसाठी खुर्च्या तयार केल्या जाणार आहेत. हे फर्निचर सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून गरजू शाळांना भेट म्हणून देण्यात येणार आहे.
माइंडस्पेस आरइआयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर यांनी सांगितले की, कामाच्या ठिकाणी सामाजिक आणि पर्यावरणीय बदल घडवून आणण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता आहे. नवी मुंबईनंतर ही इको-रन स्पर्धा आता हैदराबादमध्येही आयोजित करण्यात येणार आहे.
चौकट
पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे वेगळेपण
‘माइंडस्पेस इको-रन २.०’चे मुख्य उद्दिष्ट फिटनेससोबत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणे हे आहे. प्लांटेबल बिब्स, सेंद्रिय जर्सी आणि कचऱ्याच्या पुनर्प्रक्रियेद्वारे तयार होणारे शालेय फर्निचर या उपक्रमाला वेगळेपण देतात. अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढण्यास मदत होत असून, सामाजिक जबाबदारीची जाणीवही निर्माण होत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
