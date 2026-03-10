उल्हासनगरात आयुष्यमान आरोग्य मंदिर सुरू

उल्हासनगर, ता. १० (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महिलांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने ‘आयुष्यमान आरोग्य मंदिर’ या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत महिलांसाठी लसीकरण; तसेच गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या आरोग्य मंदिराचे उद्घाटन महापौर अश्विनी निकम, आयुक्त मनीषा आव्हाळे आणि उपमहापौर अमर लुंड यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी उपायुक्त अनंत जवादवार तसेच वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहिनी धर्मा उपस्थित होते.
वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहिनी धर्मा यांनी गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून बचावासाठी लसीकरणाचे महत्त्व उपस्थितांना सविस्तर समजावून सांगितले. या मोहिमेच्या माध्यमातून महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना संबोधित करत लसीकरण मोहिमेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले. महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही काळाची गरज असून, या मोहिमेमुळे भविष्यातील गंभीर आजारांपासून बचाव शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच लसीकरणाबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या मोहिमेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास नागरिकांनी जवळच्या नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी किंवा संबंधित आशासेविकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मुलींसाठी लसीकरण मोहीम
मोहिमेअंतर्गत १४ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुलींना लस देण्यात येणार असून, ही मोहीम ८ मार्चपासून पुढील ९० दिवसांपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी पालिकेच्या सर्व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उद्घाटनाच्या दिवशी एकूण ११ मुलींना लसीकरण करण्यात आले, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली. ही लस गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून बचाव करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानली जाते. लसीकरणामुळे भविष्यात कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास मदत होते, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.
