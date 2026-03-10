श्री कुलस्वामी को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीला ‘आदर्श पतसंस्था’ पुरस्कार
श्री कुलस्वामी को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीला ‘आदर्श पतसंस्था’ पुरस्कार
१,००० कोटींपेक्षा अधिक खेळते भांडवल असलेल्या गटात तृतीय क्रमांक
जुईनगर, ता. ८ (बातमीदार) : नुकत्याच महाबळेश्वर-पाचगणी येथे महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात श्री कुलस्वामी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड या संस्थेला ‘आदर्श पतसंस्था’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खेळते भांडवल असलेल्या पतसंस्थांच्या गटातून तृतीय क्रमांक मिळवल्याबद्दल हा मानाचा पुरस्कार संस्थेला प्रदान करण्यात आला.
या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासोबत दोनदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली होती. कार्यक्रमाला उपआयुक्त व निवडणूक प्राधिकरणाचे उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, ज्ञानदीप सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सोपान शिंदे, जिजाबा पवार, संस्थेचे अध्यक्ष शंकर पिंगळे, संचालक चंद्रकांत वऱ्हाडी, संजय चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत चव्हाण, बाळासाहेब चव्हाण तसेच व्यवस्थापक जीवन हगवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
संस्थेची सभासद संख्या सध्या एक लाख २१ हजार ९०१ इतकी असून, संस्थेकडे १,२२० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. संस्थेचा स्वनिधी १३३ कोटी रुपये असून, वसूल भागभांडवल ५७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये संस्थेने १३ कोटी रुपयांचा नफा मिळवून सभासदांना १० टक्के लाभांश दिला आहे.
चौकट :
संस्थेची आर्थिक कामगिरी :
सभासद संख्या : १,२१,९०१
ठेवी : १,२२० कोटी रुपये
स्वनिधी : १३३ कोटी रुपये
वसूल भागभांडवल : ५७ कोटी रुपये
सभासद कर्ज : १,००३ कोटी रुपये
एकूण संमिश्र व्यवसाय : २,२२३ कोटी रुपये
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ नफा : १३ कोटी रुपये
लाभांश : १० टक्के
ढोबळ एनपीए : ४.५९ टक्के