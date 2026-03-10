६० महिला कर्मचारी पुन्हा सेवेत
६० महिला कर्मचारी पुन्हा सेवेत
जव्हारमधील ‘धुलाई आंदोलना’ला अखेर यश
जव्हार, ता.१० (बातमीदार)ः जव्हारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने विविध आश्रमशाळांमध्ये २० वर्षे सेवा देणाऱ्या ६० महिलांना कोणतीही पूर्वसूचनेशिवाय कामावरून कमी केले होते. याविरोधात महिलांनी केलेल्या ‘धुलाई आंदोलन’ पडसाद विधिमंडळात उमटले असून
आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
भूमीपुत्र एल्गार संघटनेच्या वतीने सोमवारी सकाळी ११ वाजता राजीव गांधी मैदानात महिलांनी मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी आंदोलकांनी घोषणाबाजी करतप्रकल्प कार्यालयावर मोर्चा काढला, आंदोलनस्थळी महिलांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे कपडे, चादरी धुऊन प्रशासनाचा निषेध केला. या आंदोलनाची दखल घेत विधान परिषदेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.
यामुळे सर्व महिलांना पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतनही तातडीने देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या ‘धुलाई आंदोलना’ला यश मिळाले आहे.
‘सकाळ’चे कौतुक
या आंदोलनाचे नेतृत्व भूमीपुत्र एल्गार संघटनेचे सरचिटणीस नवनाथ भोये, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे आणि अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी केले. तसेच मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्षानेही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. यावेळी आंदोलकांनी ‘सकाळ’ने केलेल्या पाठपुराव्याचे देखील कौतुक केले.
