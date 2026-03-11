माकपचा शिमगा मोर्चा धडकला
माकपचा शिमगा मोर्चा धडकला
मस्तान नाकापासून विक्रमगडपर्यंत पायी आंदोलन
विक्रमगड, ता.११ (बातमीदार)ः मनोरच्या मस्तान नाका येथून विक्रमगड तहसीलदार कार्यालयावर माकपचा शिमगा मोर्चा अखेर धडकला. यावेळी आंदोलकांनी तब्बल २३ किलोमीटरटचा पायी प्रवास करत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
पालघर जिल्ह्यातील रोहयो मजूरांची५२ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकीत मजूरी तातडीने मिळावी, विश्वासू भावांच्या बहुदेशी हॉलला तातडीने घरपट्टी आकारणी करा, बोगस मस्टर काढून भ्रष्टाचार करणाऱ्या रोजगार सेवकावर तातडीने कारवाई करा, घरकुल धारकांचे थकीत हप्ते तातडीने द्या, प्रत्येक गरजू आदिवासींना अंत्योदय योजणेप्रमाणे ३५ किलो धान्य द्यावे, प्रलंबित वनदावे तातडीने नावी करा, तसेच तालुक्यातील दुबार शेताच्या शेतीमालाला (गवार, चवळी, मिरची, भेंडी) योग्य भाव मिळावा, विविध प्रकल्पाने बाधित शेतकऱ्यांना आधी योग्य मोबदला द्या मगच काम चालू करा, आदिवासी पाड्यात तातडीने वीज जोडणी द्या, अशा मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
