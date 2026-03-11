नायगाव-वसई प्रवासात गैरसोय
नवीन परिवहन बस सुरू करण्याची मागणी
वसई, ता. ११ (बातमीदार) ः नायगाव पश्चिम भागाचे नागरिकीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची वर्दळ वाढली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, प्रशासकीय कामकाजासाठी जाणाऱ्या नागरिकांसोबत विद्यार्थ्यांची गैरसोई होत असल्याने बससेवेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
नायगाव ते वसई गाव, अशी परिवहन सेवा सुरू आहे. तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती, न्यायालय, भूमिअभिलेख कार्यालय, प्रांत कार्यालय तसेच वसई महापालिका विभागीय कार्यालय तसेच प्रशासकीय कामकाजासाठी नागरिक ये-जा करतात. तसेच शाळेचे विद्यार्थी प्रवास करतात. खासगी प्रवासी भाडे अधिक असल्याने बसचा आधार घेतात; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांना, शालेय विद्यार्थ्यांना उभ्याने प्रवास करावा लागत आहे, त्यामुळे होणारी गैरसोय लक्षात घेता परिवहन विभागाने नवीन बस सुरू करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
