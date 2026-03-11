नायगाव पुलाखाली दुर्गंधींचे ठाण
नायगाव पुलाखाली दुर्गंधीचे ठाण
पालिकेच्या दिरंगाईमुळे कचऱ्याचे ढीग, स्थानिक आक्रमक
विरार, ता. ११ (बातमीदार) ः नायगाव पूर्व, पश्चिम स्थानकाला जोडणाऱ्या पुलाखाली फेरीवाल्यांकडून टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या पुलावरून दररोज हजारो प्रवासी ये-जा करत असताना, पुलाखाली साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून संपूर्ण परिसराला बकालपण आले आहे. दररोज संध्याकाळी पुलावर आणि पुलाशेजारी बसणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जातो; मात्र वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग समिती जी वालिव कार्यालयाकडून यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे, या पुलाचा पूर्वेकडील भाग प्रभाग समिती जीमध्ये येतो; तर पश्चिमेकडील भाग प्रभाग समिती आयच्या अंतर्गत येतो; परंतु दोन्ही समित्यांच्या हद्दीच्या वादात कचरा उचलण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप साई दुर्गा मित्र मंडळाचे अध्यक्ष चेतन घरत यांनी केला आहे.
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ः---------------------------------
आंदोलनाचा इशारा
- वसई-विरार पालिका फेरीवाल्यांकडून नियमितपणे स्वच्छता कर आकारत असेल, तर मग हा कचरा उचलण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे; पण महापालिकेच्या उदासीन कारभारामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून साथरोग पसरण्याची भीती आहे.
- आठवड्याभरात पुलाखालील कचरा उचलला गेला नाही तर साचलेला सर्व कचरा प्रभाग समिती जीच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनात आणून टाकण्याचा इशारा साईदुर्गा मित्र मंडळाचे चेतन घरत यांनी दिला आहे.
