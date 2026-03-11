साठये महाविद्यालयात ‘करिअर कॉन्क्लेव्ह २०२६’
साठये महाविद्यालयात ‘करिअर कॉन्क्लेव्ह २०२६’
मुंबई, ता. ११ ः विलेपार्ले येथील साठये महाविद्यालयात २८ व २९ मार्चला ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना करिअर जागरूकता, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
या कॉन्क्लेव्हमध्ये शाळा व महाविद्यालयांमधील सुमारे १० हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग अपेक्षित असून १०० हून अधिक कंपन्या व शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग असणार आहे. विद्यार्थ्यांना करिअर समुपदेशन, उच्च शिक्षण मार्गदर्शन, इंटर्नशिप व थेट भरतीच्या संधींबाबत माहिती मिळणार आहे. याशिवाय भविष्यातील कौशल्ये, उदयोन्मुख उद्योग प्रवाह, संवादकौशल्य व करिअर नियोजन यावर तज्ज्ञ सत्रे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींशी विद्यार्थ्यांना थेट संवाद साधण्याची संधीही मिळणार आहे, अशी माहिती माध्यम समन्वयक डॉ. गजेंद्र देवडा यांनी दिली.
