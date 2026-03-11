बंधाऱ्यांवर नारळ लागवड
बंधाऱ्यांवर नारळ लागवड; श्रीवर्धन नगर परिषदेच्या वृक्षारोपणावर प्रश्नचिन्ह
समुद्रकिनाऱ्यालगत दगडांमध्ये रोपे लावल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा
श्रीवर्धन, ता. ११ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन नगर परिषदेच्या वतीने समुद्रकिनाऱ्यावर वृक्षारोपणाची मोहीम राबविण्यात आली. मात्र, बंधाऱ्यांवरील दगडांमध्ये नारळाची रोपे लावण्यात आल्याने या वृक्षारोपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
समुद्रकिनाऱ्यालगत मठाचा गवंड आणि शासकीय विश्रामगृह परिसरात काही दिवसांपूर्वी नगर परिषदेकडून चिंच, पिंपळ, आवळा आदी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. तसेच किनाऱ्यालगत सुमारे तीन किलोमीटर लांबीच्या बंधाऱ्यावरील दगडांच्या मधोमध लाल माती टाकून नारळाच्या रोपांची लागवड करण्यात आली आहे.
नारळाच्या प्रदेशात नारळाची लागवड बंधाऱ्यांवरील दगडांमध्ये करण्यात आल्याने हा उपक्रम सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. योग्य जागा आणि मातीची गरज असताना दगडांमध्ये रोपे लावल्याने ही लागवड कितपत टिकेल, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या वृक्षारोपणाच्या नियोजनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
