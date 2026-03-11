खारघरमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’
खारघरमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’
महसूल व वन विभागाचा उपक्रम; सातबारा दुरुस्ती, विविध दाखले व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी
खारघर, ता. ११ (बातमीदार) : महसूल प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने ‘शासनाच्या योजना थेट जनतेच्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत खारघर येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात आले आहे. हे शिबिर शनिवार, १४ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता खारघर सेक्टर पाचमधील आई माता मंदिर सांस्कृतिक सभागृहात होणार आहे.
या शिबिरात सातबारा दुरुस्ती, फेरफार नोंद, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ उतारे वाटप, उत्पन्न, जाती, निवासी व नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र देणे, तसेच अकृषिक परवानगीसंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याशिवाय तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा, ई-मोजणी अर्ज, भूसंपादन व विविध सामाजिक-आर्थिक योजनांची माहितीही नागरिकांना देण्यात येणार आहे.
या शिबिराला तहसीलदार, प्रांताधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणार असून, खारघर व परिसरातील नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.