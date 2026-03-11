तळा पंचायत समिती सभापती पदी नथुराम मुकण तर उपसभापती पदी रवींद्र मांडवकर यांची बिनविरोध निवड.
तळा पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता
नथुराम मुकण सभापती, तर रवींद्र मांडवकर उपसभापती पदी बिनविरोध
तळा, ता. ११ (प्रतिनिधी) ः तळा पंचायत समिती सभापती पदी नथुराम मुकण तर उपसभापती पदी रविंद्र मांडवकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार स्वाती पाटील यांनी त्यांची निवड जाहीर केली.
निवड जाहीर झाल्यानंतर नवनिर्वाचित सभापती, उपसभापती आणि सदस्यांनी सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या खुर्चीवर स्थानापन्न होऊन पदभार स्वीकारला. यावेळी उपस्थित सर्व कार्यकर्ते आणि मान्यवरांनी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन उत्साहात स्वागत केले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष नाना भौड, माजी सभापती चंद्रकांत रोडे, महिला तालुका अध्यक्षा जान्हवी शिंदे, परशुराम वरंडे, कृष्णा चाळके, तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
