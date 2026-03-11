वर्षाच्या तान्हुलीला दुधासाठी आईची आवश्यकता अधिक
वर्षाच्या तान्हुलीला दुधासाठी
आईची आवश्यकता अधिक
मुलीचा ताबा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : अवघ्या एक वर्षाच्या मुलीला स्तनपानासाठी आईची आवश्यकता सर्वाधिक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवून मुलीचा ताबा आईकडे देण्याचे आदेश पित्याला दिले. तसेच विक्रोळी पोलिसांना वडिलांकडून मुलीचा ताबा घेऊन तिला याचिकाकर्त्या आईकडे सोपवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले.
मुलाचे सर्वोत्तम हित प्रथम विचारात घेतले पाहिजे. सध्याच्या प्रकरणात मुलीचे हित हेच आहे की तिचा ताबा आईकडे सोपवला पाहिजे, असे न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. गेल्या महिन्यात याचिकाकर्त्या महिलेवर पती आणि मेहुणीने शारीरिक हल्ला केला. स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी तिने घर सोडले. तेव्हापासून तिची एक वर्षाची मुलगी तिच्या पतीच्या ताब्यात आहे. मुलीचा ताबा आपल्याला मिळावा, कारण मुलगी अजूनही स्तनपानावर आहे आणि त्यामुळे तिला आपली जास्त गरज असल्याचा दावा करणारी याचिका मुलीच्या आईने आली होती. या याचिकेनुसार या जोडप्याचे २०२३ मध्ये लग्न झाले होते आणि तेव्हापासून याचिकाकर्तीवर शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक अत्याचार होत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. दुसरीकडे, पत्नी स्वतःहून घर सोडून गेली असून, तिने आपल्यासोबत राहण्यास नकार दिला आहे. मुलीची आई कमावती नाही. त्यामुळे तिच्यासोबत राहणे हे मुलीच्या हिताचे नाही. कायद्यानुसार वडीलही मुलाचे नैसर्गिक पालक असल्याने आपल्यालाही मुलीचा ताबा घेण्याचा अधिकार असल्याचे याचिकेला विरोध करताना याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर याचिकाकर्तीच्या हातातून तिच्या मुलीला मेहुणीने हिसकावून घेतले होते. तिने मुलीला स्वेच्छेने कुटुंबाकडे सोडले नव्हते, असे न्यायालयाने महिलेला दिलासा देताना नमूद केले. नोकरी करीत असल्याने तो मुलाची काळजी घेण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ती बाळाची काळजी अधिक चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
----
व्हाॅट्सॲप संदेशाची दखल
न्यायालयाने याचिकाकर्तीला प्रतिवाद्याने पाठवलेल्या व्हॉट्सॲप संदेशाची दखल घेतली. या संदेशात अपशब्द आणि अयोग्य भाषा वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेच्या आरोपांत तथ्य आहे. तिला सुरक्षिततेची भीती वाटत असल्याने घर सोडल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.