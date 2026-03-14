गॅस संकटामुळे केटरर्स व्यवसायिकांची कोंडी
लग्नकार्यासह घरगुती कार्यक्रमांच्या ऑर्डर रद्द
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा भीषण फटका आता उल्हासनगरमधील कॅटरिंग व्यवसायाला बसू लागला आहे. व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध होत नसल्याने अनेक कॅटरर्सना लग्नसमारंभ, वाढदिवस, डोहाळे जेवण आणि बारशासारख्या शुभकार्याच्या जेवणाच्या ऑर्डर रद्द करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे कोट्यवधींच्या उलाढालीवर परिणाम झाला असून संबंधित कामगारांवरही बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे.
कॅटरिंग व्यवसायात जेवण वेळेवर तयार होणे महत्त्वाचे असते. मोठ्या कार्यक्रमांसाठी एकाच वेळी अनेक सिलिंडर लागतात; मात्र सध्या गॅसच्या वाढत्या किमती आणि अनियमित पुरवठ्यामुळे कॅटरर्स धास्तावले आहेत. ऑर्डर स्वीकारल्यानंतर ऐनवेळी गॅस मिळाला नाही, तर कार्यक्रमात मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते आणि आपली प्रतिष्ठा मलिन होईल, या भीतीपोटी अनेक कॅटरर्सनी आधीच ऑर्डर नाकारण्यास सुरुवात केली आहे.
उल्हासनगरमधील हा व्यवसाय केवळ कॅटरर्सपुरता मर्यादित नाही. गॅस संकटामुळे भांडी पुरवठादार, डेकोरेटर्स, वेटर आणि इतर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या उत्पन्नावरही गदा आली आहे. कौटुंबिक सोहळ्यांसोबतच वर्षश्राद्ध आणि पुण्यतिथीसारख्या सामाजिक कार्यक्रमांच्या नियोजनावरही याचा परिणाम होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
व्यावसायिकांची मागणी
सरकारने व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करावा आणि भरमसाट वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण मिळवावे, अशी मागणी कॅटरिंग व्यावसायिकांकडून केली जात आहे.
कॅटरिंग व्यवसाय पूर्णपणे गॅसवर अवलंबून असतो. सध्या व्यावसायिक गॅस वेळेवर मिळत नाही आणि किमतीही वाढल्या आहेत. लग्नसमारंभ, वाढदिवस आणि डोहाळे जेवणासारख्या ऑर्डर स्वीकारताना आता दहा वेळा विचार करावा लागत आहे. गॅसअभावी ऑर्डर रद्द कराव्या लागत असल्याने आर्थिक नुकसानासोबतच ग्राहकांशी असलेले संबंधही बिघडत आहेत.
- सागर सोनार, वंदना कॅटरर्स, उल्हासनगर
