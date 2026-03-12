आरपीआयचे महापौरांना निवेदन
आरपीआयचे महापौरांना निवेदन
नेरूळ, ता. १२ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील विविध नागरी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आरपीआय (आ.) मराठा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मिरजे यांनी महापौर सुजाता पाटील यांना निवेदन दिले आहे. शहरातील सहा प्रमुख प्रश्नांकडे लक्ष वेधत त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, वाशी येथे १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सामाजिक विकासासाठी सिडको व एमआयडीसीकडून महापालिकेला मिळालेल्या भूखंडांची विक्री विकासकांना झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच शहरात फेरीवाले धोरण नसल्यामुळे वाढत असलेल्या बकालपणाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. नवी मुंबईसाठी स्वतंत्र फेरीवाले धोरण निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर विभागनिहाय पार्किंग व्यवस्था उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्या येणाऱ्या महासभेत अग्रक्रमाने मांडाव्यात, अशी अपेक्षा मिरजे यांनी व्यक्त केली.
